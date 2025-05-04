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Gündemi değiştiren olay...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i anma törenine katılmak için gittiği Atatürk Kültür Merkezi'nde saldırıya uğradı.

S.T. isimi şüpheli, kalabalıktan istifade ederek yanına yaklaştığı Özel'in kafasına yumruk attı.

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GÖZALTINA ALINDI

Saldırı sonrası 65 yaşındaki saldırgan Özel'in korumaları tarafından yakalanarak polislere teslim edildi.

Şahıs gözaltına alınırken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİN, ÖFKE VE NEFRET

Öte yandan saldırı, anbean kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, saldırganın Özel'e vurmadan önce gözlerindeki kin ve nefret dolu bakışlar dikkat çekti.

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Büşra Yıldız
Muhabir