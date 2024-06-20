Özgür Özel'e sert ifadeler kullanan Yılmaz Özdil'e CHP'den sert çıkış CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, gazeteci Yılmaz Özdil'in sosyal medya paylaşımlarına verdiği yanıtta "Bugüne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil. Haddini bil" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gazeteci Yılmaz Özdil arasında çıkan "bidon kafa" tartışmasının yankıları sürüyor..

"Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü." diyen Özel'e sabah saatlerinde cevap veren Yılmaz Özdil sert ifadeler kullandı.

Özdil'in "Özgür Özel sana bu iftiranı yedireceğim" ifadesi ise CHP'yi kızdırdı.

"Haddini bil"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında Özdil'i hedef alarak şunları söyledi:

Bir kişinin CHP Genel başkanına “Sözlerini yedireceğim” gibi bir üslup kullanması için şuurunu kaybetmiş olması gerekiyor. Sayın Özgür Özel küfür mü etmiş, hakaret mi etmiş? Sadece bir tespit yapmış…



Bugüne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil? Haddini bil!

"Yıllarca insanların laiklik duygularını sömürdün, iktidara oy verenleri aşağıladın"

Yıllarca bir yandan insanların Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik ve seküler duygularını sömürürken, diğer yandan iktidara oy veren kitleyi aşağıladın, iktidarın kutuplaştırma ve ayrıştırma siyasetinin değirmenine su taşıdın. Merak etme, sana rağmen iktidar olacağız!

Yazar - Dilay Kaynak