CHP'nin yolsuzlukları en son İBB'de patlak verdi.

Sabah saatlerinde düzenlenen yolsuzluk ve terör operasyonu ile haraketli anlar yaşandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 107 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP'yi ayağa kaldıran bu gelişmeden sonra Genel Başkan Özgür Özel'den art arda açıklamalar geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN 15 TEMMUZ İTİRAFI

TV kanallarına konuk olan Özel, TELE1 yayınına da katıldı.

Gözaltı kararına sert tepki gösteren Özel'den bir de 15 Temmuz itirafı geldi.

15 Temmuz darbesine karşı durdularını söyleyen Özel, kendilerine o gece gelen telefonları anlatırken, Atatürkçü subayların da darbeyi desteklediklerini itiraf etti.

"ATATÜRKÇÜ SUBAYLAR DA DARBEYİ DESTEKLİYOR"

Özel şöyle konuştu:

Biz 15 Temmuz darbesi yapılırken, yıllardır bu ülkede bize çektiren hükümete ona oy verenlere hürmeten darbenin karşısında durduk.



Bize ne telefonlar geldi; 'Genel başkanınıza haber verin, efendim Atatürkçü subaylar da bu darbeyi destekliyor...' Yanlış yaparlar dedik. onlar da darbe yapsa karşısındayız dedik.