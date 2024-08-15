Özgür Özel'in ayağı kırıldı CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağında kırık olduğunu duyurdu. Özel’in bir kaza sonucu ayağını kırdığını açıkladı.

Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Filistin için özel oturumla toplandı.

Türkiye'nin davetiyle dün akşam saatlerinde Ankara'ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen olağanüstü oturumda hitap etti.

Meclis oturumuna CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katılmadı. Özel'in neden katılmadığı ise merak konusuydu.

"AYAĞI KIRILDI"

Konuyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, açıklamada bulundu.

Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağında kırık olduğunu duyurdu. Özel’in bir kaza sonucu ayağını kırdığını açıkladı.

Başarır, "Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek" dedi.