Özgür Özel'in Aybüke Pusat'a desteği akıllara Dilruba'yı getirdi

Haber Merkezi

CHP'nin boykot çağrısı boşa çıktı...

2 Nisan'da boykota karşı çıkanlar, mart ayı alışveriş harcamalarını ikiye katladı.

CHP'nin ekonomiyi hedef alması boşa çıkarken, gündeme ünlülerin bu çağrıya verdiği destek damga vurdu.

TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncularından Aybüke Pusat da onlardan biriydi.

Pusat, sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapınca TRT harekete geçti ve oyuncu kanaldan kovuldu.

ÖZGÜR ÖZEL SAHİP ÇIKTI

Pusat'a ilk sahip çıkan ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

TRT'den kovulan Pusat'ın oynadığı dizilere rekor kırdırtacağını söyleyen Özel'in açıklamalarından sonra sosyal medyada Aybüke Pusat, adeta kahraman ilan edildi.

AKILLARA KÜFÜRBAZ DİLRUBA GELDİ

Muhaliflerin bu kahraman ilan etme durumu, akıllara Dülruba Kayserilioğlu'nu getirdi.

2024'ün Ağustos ayında, bir sokak röportajına katılan Kayserilioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret ve küfürler yağdırmış ve ardından tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABER Boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden atıldı

PROTOKOLDE AĞIRLANDI

Kayserilioğlu için CHP ayağa kalkmış, tahliye olduktan sonra da Özgür Özel tarafından katıldığı programda protokolde ağırlanmıştı.