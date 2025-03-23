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Haber Merkezi

Türkiye İBB'ye yönelik yolsuzluk davasını konuşuyor.

Örgüt yöneticisi suçlamasıyla gözaltında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı.

Aynı saatlerde ise CHP'de önseçim başladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan seçimde oy kullananlardan biri de CHP Genel başkanı Özgür Özel'di.

Özel, oyunu Saraçhane'deki İBB binası yanında kurulan sandıkta kullandı.

Oy kullanan Özel, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken hareketli anlar yaşandı.

BASIN MENSUPLARI SLOGANLARLA HEDEF ALINDI

Kalabalık içinde homurtular yükselirken sloganlar bir türlü durmadı.

Açıklama yapmak için sessizliğin sağlanmasını bekleyen Özel, kalabalıktan 'yandaş medya dışarı' sloganları üzerine kalabalığı uyardı.

TABUREYE ÇIKIP SUSTURDU

Getirilen bir tabure üzerine çıkan Özel, kalabalığı susturmaya çalıştı.

Özel'İn tabure üzerine çıkarak 'sus' işareti yaptığı anlarda kameralara ilginç görüntüler yansıdı.

ÖZEL'E GERÇEKLİDER OLMA YOLU AÇILDI

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in özgürlüğü olarak yorumlanıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yetki sınırlarını aşarak genel başkanı bile yönlendirme noktasına gelmesi nedeniyle parti içinde gizli kapılar arkasında eleştiriliyordu.

İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla Özgür Özel'in de gerçek bir lider olabilmesinin ihtimalinin doğduğu belirtiliyor.