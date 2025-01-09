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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi gezmeyi sürdürüyor...

Özgür Özel'in dünkü adresi Konya oldu.

CİHANBEYLİ'DE KONUŞTU

Özel, ilk olarak Cihanbeyli İlçe Belediyesini ziyaret ederek, belediye önünde bir konuşma yaptı.

Son dönemde parti yönetimine gösterilen tepkiler CHP mitinglerini de yansıyor.

BEKLEDİĞİ İLGİYİ BULAMADI

Özgür Özel ise bu süreçte eleştirilere kulak asmadan büyük bir coşkuyla kent ziyaretlerini sürdürürken aynı coşkuyu vatandaşlar göstermiyor.

2024 yılında düzenlenen yerel seçimlerde Cihanbeyli'de belediyeyi kazanan CHP, bu ziyarette beklediği ilgiyi bulamadı.

MİTİNG ALANI BOŞ KALDI

Burada ilçe meydanında bir araya gelen vatandaşların az olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Miting alanında çoğunlukta CHP teşkilatından partililer ile korumalar vardı.

KISA KONUŞTU

Miting için belirlenen alanın dolu gözükmesi için küçük tutulması bile katılımın ne denli düşük kaldığının görünmesine engel olamadı.

Çok az vatandaşın katıldığı miting, Özel'in kısa bir konuşma yapmasının ardından sona erdi.

YEREL SEÇİMLERİ CHP KAZANDI

2024 yılının Mart ayında düzenlenen yerel seçimlerde yüzde 46,32 oy alan CHP'nin adayı Fırat Kızılkaya, seçimleri ilk sırada tamamlamıştı.

Kızılkaya'yı yüzde yüzde 38,74 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Mehmet Kale takip ederken, üçüncü sırada ise 11,76 oy oranıyla DEM Parti'nin adayı Eylül Yaylacı yer almıştı.