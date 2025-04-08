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CHP'nin olağanüstü kurultayı geride kaldı.

Bin 300 delegenin katıldığı CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı geride kalırken, Özgür Özel'in söylemleri ise gündemdeki yerini koruyor.

Özel, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete yönelik 'cunta' açıklaması yaptı.

"CUNTA KALDI"

Özgür Özel, kurultayda yaptığı konuşmada tepki çeken şu ifadeleri sarf etti:

Millet bu darbeyi püskürttü ama karşımızda bir cunta kaldı. Darbeyi planlayanlar bir önceki seçimin sonuçlarından dolayı sarayda, bakanlıklarda, devlet dairelerindeki makam odalarına hapsedilmiş bir cunta olarak durmaktadırlar. Ama sokaklar, meydanlar, irade, halkındır, milletindir, bizimle birliktedir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAVA AÇTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'cunta' ifadeleriyle ilgili 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca suç duyurusunda da bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, açıklamasında şöyle dedi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile "cuntacı" vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.