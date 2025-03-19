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Haber Merkezi

CHP'de başlayan skandallar İBB'ye ulaştı...

Bu sabah saatlerinde İBB'ye polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Operasyon sonrası dün akşam diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

İMAMOĞLU AİLESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Yaşanan duruma karşı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu Ailesi'ni evlerinde ziyaret etti.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu ile bir araya gelen Özel, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

DÜŞÜNCELİ GÖRÜNTÜLERİ OBJEKTİFLERDE

Ziyarette ise Özgür Özel'in kameralara yansıyan görüntüleri dikkat çekti.

Özel'in, Dilek İmamoğlu ile görüştüğü esnada düşünceli ve gergin olduğu görüldü.

ÖZEL NE YAPACAK?

Mansur Yavaş'ın adaylığına Özel'in onay vermediği bilinirken Dilek İmamoğlu'nun adaylığı da geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

ADAYLIK İÇİN NABIZ YOKLUYOR

Kulislere yansıyan diğer bilgilerde ise Özel'in, oluşacak boşluktan faydalanıp cumhurbaşkanlığı adaylığı için nabız yokladığı da ifade ediliyor.

Özel'in bu süreç içerisinde nasıl bir tutum alacağı ise merak konusu oldu.