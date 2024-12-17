Özgür Özel'in Esad çıkışı CHP'nin oy oranını düşürdü

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61 yıllık Baas rejimi devrildi, Esad ülkesinden kaçtı.

Suriye'de bir devir sona ererken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den konuyla ilgili de bir çağrı gelmişti.

Kilis'te Halk Buluşması Programı'nda konuşan Özel, bir an önce Esad'la gerekli temasların sağlanmasını söylemişti.

ÖZGÜR ÖZEL DIŞ POLİTİKADA SINIFTA KALDI

Özel, "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Uluslararası temaslar sağlanmalı." demişti.

Bu konuşmadan hemen sonra Esad'ın Suriye'den kaçması Özgür Özel'i dış politikada sınıfta bıraktı.

Özel'in dış politikadayla ilgili söylemleri CHP'nin oy oranına da etki etmeye başladı.

"İKTİDARIN İZLEDİĞİ POLİTİKALAR TOPLUM TARAFINDAN BENİMSENİYOR"

EKOL TV ekranlarında yayınlanan Geniş Açı programında Son seçimleri doğru tahmin eden BETİMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman; "Esad ile görüşülmesi talebi sonrasında yaptığımız çalışmada, CHP’nin oylarında ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Demek ki iktidarın izlediği politikalar, toplum tarafından benimseniyor." dedi.

Duman devam eden sözlerinde ise şöyle konuştu:

"CHP'NİN OY ORANLARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ VAR"

Ben toplumun bakışından bakmak istiyorum. Son dönemde yaptığımız çalışmalarda Sayın Özgür Özel'in 31 Mart seçimlerinde aldıkları oy potansiyeline hakim olmadıklarını görüyoruz. bunu hangi gerekçeyle söylüyoruz, yaptığımız araştırmalara göre söylüyoruz. Özellikle Sayın Özgür Özel'in son dönemde Esad'la görüşmesi talebi sonrası yaptığımız çalışmada CHP'nin oylarında ciddi düşüş olduğunu görüyoruz.

"TÜRKİYE'NİN SURİYE POLİTİKASINI SORDUK"

Hükümetin yaptığı politikalar toplum tarafından benimseniyor. Eksikler var mı? Tabii ki var. Aksalıklar var mı? Tabii ki var. Türkiye, Suriye'ye destek verdi. Bir silah bile atılmadan Suriye halkı özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'den de dönüşler başladı. Yaptığımız çalışmalarda Türkiye'nin Suriye politikasını sorduk.

"CHP SEÇMENİ ESAD'IN DEVRİLMESİNE OLUMLU BAKIYOR"

Toplam seçmenin yüzde 72'si Esad rejiminin devrilmesine olumlu bakıyor. CHP seçmeninin yüzde 61'i ise Esad rejiminin devrilmesine olumlu bakıyor. Türkiye'nin stratejisini başarlı bulup bulunmadığını da sorduk. Yaklaşık yüzde 44'ü direkt başarılı olarak ifade ediyor. Başarılı ve kısmen başarılı diye topladığımız zaman toplam seçmenin yüzde 69.7'si Türkiye'nin Suriye'de yaptığı politikaları başarılı buluyor.

"CHP'Lİ SEÇMENİ TÜRKİYE'NİN SURİYE STRATEJİSİNİ DE BAŞARILI BULUYOR"