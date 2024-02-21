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Özgür Özel'in Filistin'e gideceği tarih belli oldu

Özgür Özel'in Filistin'e gideceği tarih belli oldu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Nisan'da Filistin'i ziyaret ederek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini duyurdu.