Özgür Özel'in Filistin'e gideceği tarih belli oldu

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CHP, dün TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirdi.
Grubuna hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Özel, göreve geldiği ilk günlerde Filistin'e ziyarette bulunacağını açıklamıştı.
Bu kapsamda tarih belirlendi.
15 Nisan'da Filistin'e gidiyor
Konu hakkında konuşan Özel, 15 Nisan'da Filistin'i ziyaret ederek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini açıkladı.
"Oradan bütün dünyaya çağrı yapacağız"
Ramallah'tan bütün dünyaya çağrı yapacağını söyleyen CHP Lideri Özel, "Filistin’de yakınlarını kaybeden yaralıların ailesinden Ramallah’a götürülmüş olanlarla görüşeceğiz. Oradan bütün dünyaya çağrı yapacağız. Yerel seçim geldiği için taslak olarak 15 Nisan olarak belirlendi." dedi.
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