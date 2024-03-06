Özgür Özel'in fırçaladığı Şirin Payzın halinden memnun Özgür Özel'in Şirin Payzın'ı canlı yayında azarlaması sosyal medyada tepki çekti. Payzın ise kendisine yapılan davranıştan rahatsız olmadı.

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ensonhaber.com

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Gündem Özel' programının konuğu oldu.

Programda oldukça ilginç anlar yaşandı.

Sunucu Şirin Payzın, Özel'e muhalefetle ilgili uzun bir soru sordu.

Payzın, uzun sorunun ardından Özel'in cevabını beklemeden reklama gitmek istedi.

Bu durum karşısında rejiye dönerek şaşkınlığını gizleyemeyen Özel, Payzın'a tepkisini dile getirdi.

Özgür Özel, Şirin Payzın'a tepki gösterdi

Payzın'a yaptığının doğru bir hareket olmadığını söyleyen Özel, "Bu doğru bir şey değil, bu kadar uzun ve yorum içeren bir soru sorduktan sonra reklama gidilmez, giden olacak ayrılacak olacak. Böyle soru soracaksınız daha kısa sorun, cevabı alın öyle reklama gidin." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Özel'in kısa cevabının ardından Halk TV, programa reklam arası verdi.

Yaşananların ardından sosyal medyada kullanıcılar, programın sunucusu Şirin Payzın'a tepkilerini dile getirdi.

"Payzın kendi kompleksini gidermeye çalışıyor"

Ancak Payzın'ın aklının programın reytinglerinde olduğu görüldü.

Bir vatandaş, Payzın'ı eleştirerek, "Kendi kompleksini gidermeye çalışıyor bunu da gücünün yettiğini zannettiği muhalefet üzerinden yapma alışkanlığını sürdürüyor, Halk TV artık böyle insanlarla çalışmayı bırakmalı, yoksa Halk onları bırakacak." dedi.

"Muhalefete sormaya devam"

Payzın ise, "Çok teşekkür ederim yorumunuz için .. Ne güzel izlemişsiniz bak yorum yapmışsınız.. Muhalefete sormaya devam ..Siz de izlemeye hep birlikte kompleks giderelim." notunu düştü.

Öte yandan diğer sosyal medya kullanıcılarının Payzın'a yönelik yorumları şöyle oldu...