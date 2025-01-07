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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Kars'ın Boğatepe köyüne ziyarette bulundu.

Özel, buradaki peynir müzesini gezdi.

CHP Lideri Özel daha sonra gravyer peynirini kesip tadına baktı.

KARS'TA PEYNİR KESTİ

Özel'in gravyer peynirini kestiği o anlar ise hem parti içerisinde hem de sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Daha önceki temaslarında da verdiği karelerle tartışılan Özel, etkin muhalefet yürütemediği nedeniyle eleştirildi.

PAZARDA LAHANA SATTI

Öte yandan Özel'in, geçtiğimiz aylarda İstanbul'da yaptığı bir pazar ziyaretindeki görüntüleri de tartışılmıştı.

Özel'in ziyaret esnasında önlük takıp lahana sattığı görüntüler konuşulmuştu.

Özellikle sosyal medyada etkin muhalefet yapmak yerine verilen bu tarz görüntülerin ciddiyetsiz bir hava yarattığı görüşü dile getirildi.