Özgür Özel'in içki hassasiyeti: Kayseri'de Konya'da bir tane içkili mekan yok Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Özgür Özel katıldığı bir canlı yayında, AK Parti'nin yönettiği belediyelerin olduğu şehirlerde içkili mekan olmadığını söyledi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim çalışmaları sürüyor.

Bu çalışmaları sürdüren isimlerden birisi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel...

Özel, bu kapsamda da Halk TV'de bir canlı yayına katıldı.

Burada ilginç bir konuşmaya da imza atan Özel, belediyelerin AK Parti'de olduğu şehirlerde içkili mekan olmadığını belirtti.

"Alkol ruhsatı vermiyorlar"

"Gidin bakın AK Parti'nin 20 yıldır yönettiği belediyeler neyle övünüyor?" diyerek sözlerine başlayan Özel, şu ifadeleri kullandı;

Bir tane alkol ruhsatı vermiyorlar. Hadi alın yanınıza bir tane misafirinizi yabancı iki tane turist gitsin Kayseri'de bir balık restoranında bir bardak beyaz şarap istesin bakalım.

"Şehrin hiçbir yerinde alkol yok..."