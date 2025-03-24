Özgür Özel'in 'istifa' açıklamasına Bakan Şimşek'ten yanıt: Görevimizin başındayız

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” suçlarından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürüldü.

"GÜYA İSTİFA ETMEMEK İÇİN ZOR DURUYORMUŞ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Saraçhane'de yaptığı konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yüklenerek şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. 'İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatrım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar? Mehmet Efendinin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar"

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BAKAN ŞİMŞEK: GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Özel'in bu açıklamalarına cevap niteliğinde şu cümleleri kurdu:

"Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 Mart akşamı çıkarıldığı Çağlayan Adliyesi'nde, 23 Mart günü öğlen saatlerinde tutuklandı.

“İhaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” suçlamasıyla tutuklanan İmamoğlu, "kent uzlaşısı" kapsamındaki "terör" soruşturmasından ise adli kontrol kararı olmaksızın serbest bırakıldı.