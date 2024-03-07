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Özgür Özel'in kafası karıştı: Yine yanlış eli kaldırdı

Özgür Özel'in kafası karıştı: Yine yanlış eli kaldırdı Kütahya'da seçim çalışmaları yürüten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşla buluştu. Burada başkan adayı Eyüp Kahveci'nin adını anons eden Özel, Kahveci'nin eli yerine başka bir partilinin elini havaya kaldırdı.