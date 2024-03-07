Partiler yerel seçim çalışmalarını son sürat sürdürüyor.
Dün Afyonkarahisar ve Uşak'ta vatandaşlarla buluşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü durağı Kütahya oldu.
Özel'in aklı karıştı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerinden dolayı konuşmasının büyük bölümünde bu konuya değinen Özgür Özel, yaptığı hareketle yine gündem oldu.
Otobüsün üzerinde vatandaşlara seslenen Özel, talihsiz bir an yaşadı.
Yanlış eli kaldırdı
Konuşmasının sonunda Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci'yi tanıtmak isteyen Özel, orada bulunan başka birisinin elini kaldırdı.
Özel'i ise kaldırdığı elin sahibi uyararak Eyüp Kahveci'nin elini kaldırmasını sağladı.
Överken tanıyamadı
"İyi, yetkin bir yönetici, başarılı bir iş adamı, Kütahya'nın sorunlarını çözecek başkan Eyüp Kahveci'yi emanet ediyorum" derken yanlış eli kaldırması dikkat çekti.
Sosyal medyada gündem oldu
Bu anlar sosyal medya gündem olurken kullanıcılardan görüntülere ironik yorumlar geldi.
"Açıkladığı adayı tanımıyor", "CHP'nin düştüğü hale bak" gibi yorumlar yapan CHP'liler, partideki son durumu gözler önüne serdi.
Yapay zekayla aday belirliyordu
Adayları yapay zekayla açıkladıklarını belirten Özel'in adayı tanımamasına partililer tepki gösterdi.
İzmir adayını da tanımamıştı
CHP Genel Başkanı, geçtiğimiz haftalarda Bergama'da yaptığı konuşmada da adayı tanımamıştı.
Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın yerine başka bir partilinin elini kaldırmıştı.
CHP'nin kalesiydi
Özel'in CHP kalesi olarak nitelendirilen bir yerde bu hatayı yapması dikkat çekmişti.
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