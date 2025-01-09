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Haber Merkezi

Yurt gezilerini sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son durağı Mersin oldu.

Özel, gün içerisinde yaptığı açıklamalarda saat 15'te büyük bir sürpriz yapacaklarını açıklamıştı.

Mersin'de saat 15:35'te konuşmaya başlayan Özel, sahnede büyük sürprizini duyurdu.

BÜYÜK SÜRPRİZ KIRMIZI KART

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat uygulayan işletmelere boykot çağrısını hatırlatarak 31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarına dikkat çekti.

Açıklamalarının devamında Özel, vatandaşların 31 Mart yerel seçimlerinde iktidara sarı kart gösterdiğini belirterek, iktidara kırmızı kart gösterdi.

"CEBİNİZDE KIRMIZI KART BULUNDURUN"

"Emeklileri, asgari ücretlileri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum. Bu elinizdeki kartlar Türkiye'nin umududur" diyen Özel, devamında da şu sözleri sarf etti:

Emekliler, bundan sonra Türkiye’nin 4 bir yanında cebinizde kırmızı kart bulundurmaya, bu düşük maaşları çektikçe bu zulmü gördükçe, iktidar gidene kadar bu kırmızı kartları ona göstermeye hazır mısınız?

ŞAHAN GÖKBAKAR TİYE ALDI

Özgür Özel'in 'kırmızı kart' açıklaması sonrası birçok kesimden dikkat çeken yorumlar yapıldı.

Bunlardan birisi de komedyen Şahan Gökbakar oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökbakar, Özel'e yabancı hakem göndermesi yaptı.

"YABANCI HAKEM KOYULMASINI TALEP EDİYORM"

Şahan Gökbakar, X platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel'in yerine de yabancı hakem koyulmasını talep ediyorum.

Ayrıca Gökbakar, paylaşımında Özgür Özel'in kırmızı kart kaldırdığı bir fotoğraf karesine de yer verdi.



