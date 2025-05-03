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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi gezmeyi sürdürüyor...

Özgür Özel'in dünkü adresi Konya oldu.

GÜNLERDİR REKLAMINI YAPTILAR

CHP, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasının ardından planladığı haftalık mitinglerine Konya'da devam etti.

'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için günler öncesinden duyuru çalışmaları yapıldı.

BEKLEDİĞİ İLGİYİ BULAMADI

Son dönemde parti yönetimine gösterilen tepkiler, CHP mitinglerini de yansıyor.

Özgür Özel ise bu süreçte eleştirilere kulak asmadan büyük bir coşkuyla kent ziyaretlerini sürdürürken aynı coşkuyu vatandaşlar göstermiyor.

MİTİNG ALANI BOŞ KALDI

Burada kent merkezinde bir araya gelen vatandaşların az olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Miting alanında çoğunlukta CHP teşkilatından partililer ile korumalar vardı.

KONUŞMASININ ARDINDAN ALANDAN AYRILDI

Miting için belirlenen alanın dolu gözükmesi için küçük tutulması bile katılımın ne denli düşük kaldığının görünmesine engel olamadı.

Çok az vatandaşın katıldığı miting, Özel'in yaptığı konuşmanın ardından sona erdi.