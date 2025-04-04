Özgür Özel'in MASAK iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yanıt geldi

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarına yanıt gecikmedi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporları bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve sürece herhangi bir şekilde müdahil olmasının söz konusu olmadığını vurgulandı.

"KULLANILAN ÇİRKİN İFADELER SİYASET AHLAKIYLA BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada Özel'in Şimşek'e yönelik ağır ve mesnetsiz iddialarını sürdürdüğünün görüldüğü aktarıldı.

Bu konunun MASAK tarafından daha önce de kamuoyuna yapılan duyuruda da açıkça ifade edildiğine işaret edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Hazırlanan raporlar MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte, bu süreci bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir.



Bu çerçevede Sayın Bakanımıza yönelik yapılan ithamlar, kullanılan çirkin ifadeler, hiçbir şekilde kabul edilemez olup devlet adabı ve siyaset ahlakıyla bağdaşmamaktadır.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Özel, MHP'den bir genel başkan yardımcısının MASAK raporu dahi çıkmadan gazeteci Sinan Burhan'a Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanacağını belirten bir mesaj attığını iddia etmişti.