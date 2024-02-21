Özgür Özel'in memleketi Manisa'da CHP'nin listesi gecikti CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’da, Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi, YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi.

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Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre 20 Şubat’ta saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Aday listelerinin teslim edilmesi için son gün olması nedeniyle seçim kurullarında yoğunluk yaşandı.

Yaşanan yoğunlukta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'yla ilgili dikkat çeken bir gelişme meydana geldi.

CHP, YSK'ya başvuruyu yapmakta geç kaldı

CHP, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde seçimlere girememe tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Saruhanlı ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı ve aynı partiden yeniden aday gösterilen Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ile meclis üyeliği listesinin YSK'ya teslim edilmesinde geç kalındı.

İlçedeki elektrik kesintisi gerekçe gösterildi

8 dakikalık gecikme olunca listeler, Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemine kabul edilmedi.

CHP heyeti, gecikmenin ilçedeki elektrik kesintisinden kaynaklandığını ileri sürerek itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu'nun, CHP’nin seçime girip giremeyeceğine yönelik kararı vermesi bekleniyor.