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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan operasyonların yansımaları devam ediyor...

"Suç örgütü liderliği, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma" gibi birçok suçlamalarla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için CHP'den peş peşe sokak çağrıları geldi.

Ülke genelinde sokakları karıştırmak isteyenler için emniyet birimleri harekete geçerken son olarak CHP Lideri Özgür Özel çağrısını bugün yineledi...

"YIKIN GEÇİN"

Beylikdüzü'nde yaptığı konuşmada halkı sokakları yakıp yıkmak için davet eden Özel şu ifadeleri kullandı;

Hepimizi sokağa, meydanlara davet ediyorum.



Sokaklara on binleri, yüz binleri, milyonları demokratik tepkimizi göstermeye davet ediyorum..



Elbette hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür geçeriz.. önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa, polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin..."

YURT DIŞI BASIN OLAY ÇIKMASI İÇİN BEKLİYOR

Sokak olaylarının alevlenmesi ihtimaliyle yurt dışından gelen basın mensupları da tüm hazırlıklarını bu beklenti çerçevesinde tamamlandı...

Bu medya kuruluşlarından ilki ise Özel'in geçtiğimiz gün Türkiye'deki demokrasi ortamını şikayet ettiği İngiliz Reuters haber ajansı...

GEZİ'DEKİ GİBİ İLK GELEN OLDULAR

Hatırlanacağı üzere Gezi olayları boyunca abartılı ve taraflı bir şekilde olayları dünyaya yayınlayan Reuters, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla da Saraçhane önünde ilk kamp kuran yabancı basın olmuştu.