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Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte işlenen suçlar da kamuoyunun gündemine girdi ve çokça konuşulmaya başlandı.

SARAÇHANE'DE BULUŞTULAR

İmamoğlu'nun gözaltı işlemleri sürerken dün akşam İmamoğlu destekçileri Saraçhane'de protesto gösterisinde bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası'nın önünde vatandaşlara hitap etti.

GECEYİ İBB'DE GEÇİRDİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde kalabalığın dağılmasının ardından Özel, geceyi İBB’nin Saraçhane’deki merkez yerleşkesinde geçirdi.

UYUDUĞU YER GÖRÜNTÜLENDİ

Dün gün boyu Saraçhane’de olan Özel, CHP yöneticileri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye başkanları, milletvekilleri gece burada uyudu.

ÖZEL'İN UYUDUĞU ÇEKYAT

Günün ilk saatleriyle birlikteyse Özel'in uyuduğu çekyat, gazeteciler tarafından kayıt altına alındı.

İmamoğlu'nun adli sürecini Saraçhane'de takip edeceğini söyleyen Özel, bu akşam bir kez daha belediye binası önünden konuşacak.