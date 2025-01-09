Özgür Özel'in sürprizi belli oldu: İktidara kırmızı kart gösterdi

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurt gezilerini sürdürüyor...

İl ziyaretlerini sürdüren Özgür Özel'in bugünkü durağı Mersin oldu.

BÜYÜK SÜRPRİZ AÇIKLAYACAĞIM DEMİŞTİ

Gün içerisinde yaptığı açıklamayla saat 15'te büyük sürpriz yapacaklarını açıklayan Özgür Özel, konuşmasına 15:35'te başladı.

SÜRPRİZİNİ AÇIKLADI

Alanda açıklamalarda bulunan Özel, sahnede büyük sürprizini açıkladı.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyat uygulayan işletmelere boykot çağrısını hatırlatarak 31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarına işaret etti.

KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Özel, vatandaşların 31 Mart yerel seçimlerinde iktidara sarı kart gösterdiğini belirterek, iktidara kırmızı kart gösterdi.

"BU KARTLAR TÜRKİYE'NİN UMUDUDUR"

Özel, "Emeklileri, asgari ücretlileri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum. Bu elinizdeki kartlar Türkiye'nin umududur" dedi.

"SARI KART GÖSTERDİNİZ ERDOĞAN ANLAMADI"

Özgür Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

31 Mart seçimlerinde, bugün iktidarı uyarmanın, iyi belediye başkanı seçmenin, iktidara, ‘aklını başına al’ demenin, sarı kart göstermenin zamanı demiştim. O gün sarı kart gösterdiniz Tayyip Bey anlamadı. Sizin sesinizi duydu mu? Peki bu verdiği maaşla, 14 bin 500 lirayla geçim olur mu? Bu asgari ücretle geçim olur mu? O zaman anladığı dilden konuşacağız. Hazır mısınız? Mersin’den başlıyoruz ve bütün Türkiye’deki emeklileri, asgari ücretlileri tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye devam ediyorum.

"CEBİNİZDE KIRMIZI KART BULUNDURUN"

Emekliler, bundan sonra Türkiye’nin 4 bir yanında cebinizde kırmızı kart bulundurmaya, bu düşük maaşları çektikçe bu zulmü gördükçe, iktidar gidene kadar bu kırmızı kartları ona göstermeye hazır mısınız?

SON GRUP TOPLANTISINDA İPUCUNU VERMİŞTİ

CHP lideri Özel, partisinin son grup toplantısında en düşük emekli maaşına yapılan zamma tepki gösterip, "Bütün emeklilere sesleniyorum, bu sefer daha fazlasını yapacağız, sarı kartı değil kırmızı kartı alınlarına çakacağız" ifadelerini kullanmıştı.