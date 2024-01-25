Özgür Özel'in Tunceli'deki Atatürk sözlerine HDP'den tepki Eski HDP'li milletvekili Ferhat Encü, CHP lideri Özgür Özel'in Tunceli ziyareti sırasında "Yüreğinde Atatürk sevgisi olan Dersim'imizin güzel insanları" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Tunceli'ye bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Özel burada Kamer Genç'in anmasına katıldı.

Anmada konuşma yapan Özel, Tunceli yerine 'Dersim' diyerek tepki çekti.

Eski HDP'li vekil, Özgür Özel'e tepki gösterdi

Özel'in konuşmasında geçen "Atatürk" vurgusu ise eski HDP Milletvekili Ferhat Encü tarafından eleştirildi.

Encü, Dersim ayaklanmasını hatırlatarak, "Hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Sanki Dersim katliamı hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar"

Encü, "Sanki Dersim katliamı hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar. Sanki saydıkları isimlerin hiç bir sorumluğu yokmuş gibi konuşuyorlar. Bunu da Dersim'de yapıyorlar." dedi.

"Yüreğinde Atatürk sevgisi olan Dersim'imizin güzel insanları"

Öte yandan Özgür Özel, tartışmalara neden olan konuşmasında "Yüreğinde Atatürk sevgisi olan Dersim'imizin güzel insanları." ifadelerini kullanmıştı.

Özel, "Şuradan ilan ediyoruz ki bizim DEM Partisiyle Tayyip Bey istemiyor diye ilişkimizi koparacak kadar seçmenine saygısız değiliz." demişti.