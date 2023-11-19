Özgür Özel'in yerel seçimle ilgili sözleri Tunç Soyer'i üzdü "Partinin kimi gösterirse göstersin kazandığı yerde, aday kazanıyor diye mevcut belediye başkanını devam ettireceğiz diye bir zaruriyet yok" diyen Özgür Özel, yerel seçimlerde Tunç Soyer'i İzmir'den aday göstermeyi düşünmüyor

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CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlığı kazanması sonrası gözler yerel seçime çevrildi.

Belediyeleri kazanan adaylarla devam edip etmeyeceği merak edilen Özgür Özel, bilindiği üzere daha önce İstanbul, Ankara ve Aydın'daki CHP'li başkanları değiştirmeyeceği mesajını vermişti.

Ancak Özel, diğer şehirler için durumun aynı olmadığını söyledi.

Özel, İzmir ve tüm diğer illerdeki mevcut belediye başkanları için anket yapılacağını belirtti.

"Bir zaruriyet yok"

Sözlerine devam eden Özel, "Partinin kimi gösterirse göstersin kazandığı yerde, aday kazanıyor diye mevcut belediye başkanını devam ettireceğiz diye bir zaruriyet yok" diyerek şu ifadeleri kullandı;

‘‘Partinin kimi gösterirse göstersin kazandığı yerde, aday kazanıyor diye mevcut belediye başkanını devam ettireceğiz diye bir zaruriyet yok. 2019’daki seçimden gerideyse değişecek. Yüzde 70’le seçilmiş, şimdi 65’te. Demek ki bir şeyler kötüye gidiyor. Oysa orada herkesin gönlünü alması lazımdı. Seçildiği yerden geride olanları değişmek gerektiğini düşünüyorum. Geriye gidiyorsa değiştirmek lazım hatta birazcık da aday adaylarına bakıp anketten sonra birbirine yakın ve yüksek adayları da sandığa koyup örgütü ödüllendirmek lazım.’’

Soyer'in üstünü çizdi

Özel'in sözleri ise CHP kulislerinde Tunç Soyer ile devam edilmeyeceği şeklinde yorumlandı.

Özel'in sözleri sonrası tavrı merak edilen Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda devam etmek istediği biliniyor.

Yeniden adaylık sözü aldığı Kılıçdaroğlu'na destek verdi

Hatta Soyer ay başında yaptığı açıklamayla bir kez daha aday olmak istediğini duyurdu.

Soyer bununla da kalmayarak kurultay öncesi yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun da İzmir için kendisini düşündüğünü aktardı.

Kurultay öncesi 'yeniden adaylık' sözü aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği bilinen Soyer'in, Özel'in açıklaması sonrası ne yapacağı ise merak konusu oldu.

Öte yandan Özgür Özel'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle: