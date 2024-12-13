Özgür Suriye'de ilk cuma namazı: Emevi Camii doldu taştı

AA

Suriye'de devrim sonrası her an tarihi bir ilk yaşanıyor.

Şam'da binlerce kişi, 61 yıllık Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Emevi Camisi'nde ilk cuma namazını kılmanın heyecanını yaşadı.

BİNLERCE KİŞİ SAF TUTUP DUA ETTİ

Ülkenin dört bir yanından başkente gelen vatandaşlar kutlamaların da merkezi haline gelen tarihi camiye akın etti. Cemaat cuma namazında birlikte saf tuttu ve dua etti.

Başkentin merkezinde yer alan ve "Şam Ulu Cami" adıyla da bilinen Emevi Camisi, dünyanın en büyük ve eski camilerinden biri olarak kabul ediliyor.

SURİYE'DE YAŞANANLAR VE BAAS'IN ÇÖKÜŞÜ

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.