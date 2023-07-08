Özkan Uğur hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü şarkıcı ve oyuncu Özkan Uğur'un yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Türk sanat camiasının acı günü...

2013 yılında lenfomaya yakalanan ünlü sanatçı Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmişti.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Uğur, Temmuz 2020'de “İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Yakında konserlerimizde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle…” notuyla sevenlerine derin bir nefes aldırmıştı.

Kanser belası bir türlü peşini bırakmadı

Ancak kanser belası, ünlü sanatçının peşini bir türlü bırakmadı.

Sanatçı son olarak üzücü gelişmeyi “Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…” sözleriyle duyurmuştu.

Entübe edilmişti

Geçtiğimiz günlerde ise MFÖ grubunun üyesi Uğur'un, yeniden yoğun bakımda olduğu bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

Bir süredir entübe edilen Uğur'un sağlık durumuyla ilgili sevenlerini yasa boğan haber geldi.

Bakan Koca açıkladı: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruyla Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Özkan Uğur kimdir?

Özkan Uğur, 17 Ekim 1953'te İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulda mandolinle tanışan Özkan Uğur, müzik hayatına 1970 yılında birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı.

1971 yılında Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı. Kaygısızlar, Kurtalan Ekspres, Ter Gruplarında gitarist olarak sahne alan Özkan Uğur, Erkin Koray ile birlikte 1972 yılında "Hor Görme Garibi / Züleyha" 45'liğini çıkardı.

1980'lerin başında Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, ünlü isimlerin de arkasında çalıp para biriktirdiler. 1984 yılında MFÖ olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakaladılar.

Zor vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla söyledi

MFÖ, 1985 yılında Diday Diday Day ve 1988 yılında Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovision'da temsil etti. Özkan Uğur, MFÖ'de bas gitar çalarken, aynı anda inanılmaz zor derecedeki vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla icra etti.

Çeşitli sinema filmleri ve TV dizilerinde rol alan Özkan Uğur, 2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenmeyi başardı, ancak 2020 yılında yakalandığı kanser tedavisi devam ediyordu.

Eurovision finalinde "Sufi" adlı bestelerini seslendiren Mazhar-Fuat-Özkan üçlüsü (MFO), Dublin'de yapılan yarışmada Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Grup, Dublin'de 37 puanla 15. oldu.