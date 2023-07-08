Özkan Uğur'un acı haberi ile yıkılan Mazhar Alanson, canlı yayında ağlamaktan konuşamadı... MFÖ grubunun Özkan Uğur'unun vefatı yürekleri dağladı. Uğur'un yakın arkadaşı Mazhar Alanson, katıldığı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

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Sanat camiası yasa büründü...

Şarkıları ve canlandırdığı karakterlerle gönüllerde taht kuran Özkan Uğur'dan acı haber geldi.

MFÖ'nün Özkan'ı, 3 kez yendiği kansere bu kez yenik düştü.

Uzun süredir kanserle mücadele veren Özkan Uğur'un acı haberi sevenlerinin yüreklerini dağladı.

Haber sonrasında art arda başsağlığı mesajları gelirken, Özkan Uğur'un yakın dostu ve grup arkadaşı Mazhar Alanson TRT Haber'de canlı yayına bağlandı.

Ağlamaktan konuşamayacak hale geldi

Yaşadığı acı sesine vuran Alanson, ağlamaktan konuşamadı.

Neler söylemek istersiniz sorusuna gözyaşlarıyla "Vallahi söyleyecek bir şeyim yok" yanıtını veren Mazhar Alanson, şöyle devam etti;

Melek gibi bir adamdı. Ağızından tek bir kötü şey duymadım yıllardır. Melek gibi çocuk

"Aysun Hanım'a gitmem lazım"

Ağlamaktan konuşamaz hale gelen Alanson, "Benim şimdi çıkmam, Aysun Hanım'a gitmem lazım" ifadelerini kullanarak yayından ayrıldı.