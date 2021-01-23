Özlem Gürses: Devlet Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi

Özlem Gürses, Devlet Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin darbedildiğini ve tedavi altına alındığını iddia etti.

Özlem Gürses, Halk TV'de yayınlanan programında ilginç bir iddiada bulundu.

Program konuğuna son günlerdeki siyaset dilinden şikayet eden Gürses, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin koronavirüs aşısı olduğunu hatırlattı.

"BAHÇELİ'YE AŞI YAPAN GÜLNAZ ŞIRINGA DARBEDİLDİ"

Daha sonra Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin, Bahçeli'nin canını yaktığı gerekçesiyle darbedildiğini ve tedavi altına alındığını ileri sürdü.

Gürses, "Bugün çok olağanüstü bir haber okudum. Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darbedildiğini siz biliyor muydunuz? Numune Hastanesi acil servisinde tedaviye alınmış bu hemşire hanım. Gülnaz Şırınga, 'Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen 4 kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. Bir yandan da canımızı acıtanın canına okuruz diye bağırdıklarını söyledi.' Sayın Bahçeli'ye aşı yaptığı için, onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağıza darbetmişler." ifadelerini kullandı.

Özlem Gürses'in ilginç iddiası VİDEO