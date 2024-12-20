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AA & Ensonhaber

Gazeteci Özlem Gürses'in Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında kullandığı sözler tepkilere neden olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Gürses'in YouTube kanalındaki yayınında kullandığı, "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" sözleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gürses'in bu sözleriyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği vurgulanan açıklamada Gürses hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Gürses'in soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.