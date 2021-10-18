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    Özlem Gürses, kendisine yazılan küfürlü mesajı okudu

    Özlem Gürses, kendisine yazılan küfürlü mesajı okudu

    Kendisi hakkında yazılan küfürlü mesajı sansürsüz bir şekilde canlı yayında okuyan Özlem Gürses, mesaj hakkında savcılığın takipsizlik kararına tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 10:07
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 11:10
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    CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Özlem Gürses, geçtiğimiz gün YouTube  kanalından kendisine edilen küfür hakkında isyan etti.

    Bir haber sitesinin paylaşımının altında kendisine küfredildiğini  söyleyen Gürses, edilen küfrü canlı yayında sansürsüz bir şekilde okudu.

    "BUNU OKUDUĞUM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

    Küfür sonucu açtığı hakaret ve tazminat davasının savcılık tarafından takipsizlikle sonuçlandığını belirten Gürses, “Bunu okuduğum için çok özür diliyorum” diyerek "’Seni gördüğüm yerde yakalayıp domaltıp bağırta çağırta g... s... haberin olsun’ ifadesine savcılar takipsizlik verdi." dedi.

    'HAKARETİN KİME YAPILDIĞI ANLAŞILMADI' GEREKÇESİ

    Gürses, savcılığın takipsizlik kararının gerekçesini de “Hakaretin kime yapıldığının anlaşılmadığı” diye açıkladığını belirtti.

    Özlem Gürses, kendisine yazılan küfürlü mesajı okudu #1

    Özlem Gürses, kendisine yazılan küfürlü mesajı okudu VİDEO

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