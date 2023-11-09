Özlem Gürses tacizcisini canlı yayında ifşa etti YouTube yayınlarına taciz içerikli yorumlar yapan kullanıcıyı ifşa eden Özlem Gürses, sapık hakkında da yasal işlem başlatıldığını söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Halk TV'den ayrıldıktan sonra son dönemde YouTube yayınları yapan Özlem Gürses, yine bir taciz skandalıyla gündemde.

Daha önce de sapıkların hedefi olan Gürses, yine tacizcisini ifşa etti.

Gürses, YouTube kanalında canlı yayın yaptığı sırada genel taciz içerikli yorumu da takipçileri ile paylaştı.

"Aramızda bir de ahlaksız, şerefsiz bir insan var"

Şahsın isminin Yusuf Çavdar olduğunu söyleyen Gürses, şu ifadeleri kullandı:

Aramızda bir de ahlaksız, şerefsiz bir insan var. Kendisini ifşa etmek isterim. Adı Yusuf Çavdar. Kendisi benim videolarımın altına 'Özlem bana bir kere verir misin' diye yazan aşağılık bir insandır.



Kendisiyle ilgili yargı sürecini başlattığımı buradan duyuruyorum. Kimsiniz nesiniz, nasıl bir insansınız bilmiyorum ama avukatım sizi buldu, hakkınızda bir dava açıldı yakında tebligatı alırsınız. Kimseye de böyle şeyler yazmamayı böylece öğrenirsiniz.

Küfürleri sansürsüz okumuştu

Özlem Gürses, daha önce de kendisini taciz eden kullanıcılar hakkında dava açmış, şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verilmesi üzerine gelen taciz içerikli mesajları canlı yayında sansürsüz bir şekilde okumuştu.

Gürses'in bu çıkışı büyük yankı uyandırmıştı.