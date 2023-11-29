Özlem Öz ve eşine kötü haber! Yurt dışına kaçma hayalleri suya düştü 4 ayrı suçtan haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çift hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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ensonhaber.com

Fenomenler yargı önüne çıkıyor...

Lüks hayatların perde arkası, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile aralandı.

Polat, soruşturma kapsamında çeşitli suçlarla parmaklıklar ardına gönderildi.

Sıra Öz Ailesi'nde

Ancak bununla da bitmedi. Bir yandan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' diyerek aynı masaya oturduğu fenomenler bir yandan da düşman olduğu Tayyargiller mercek altına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz çifti hakkında yapılan ihbarların ardından harekete geçildi.

Soruşturma başlatıldı

Yapılan incelemeler sonucunda, 24 Kasım 2023’te ikili hakkında, "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yurt dışı yasağı getirildi

Sulh Ceza Hakimliği anne Hayriye Altınok, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz hakkında da yurt dışına çıkış yasağına hükmetti.

Kurdukları şirket yoluyla çeşitli kremler ve takviye gıdalar da satan Öz çifti, sağlık beyanından 340 bin lira para cezasına çarptırılmışlardı.

"Bilgim yok"

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olunca Öz, takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi.

Öz, konuyla ilgili bilgisinin olmadığını ve evinde çocuklarıyla vakit geçirdiğini açıkladı.

"Asılsız haberler..."

Özlem Öz’ün açıklamasının tamamı şu şekilde: