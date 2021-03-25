Özlem Salkım kimdir? Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım olayı nedir?

Yozgat'ta silahla başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım kimdir araştırılıyor. Özlem Salkım olayı nedir, durumu nasıl? İşte detaylar..

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), evinde arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada silahla başından vurularak ağır yaralandı.

Olayın ardından arama motorlarında Özlem Salkım'a dair bilgiler hızla araştırılmaya başladı.

Özlem Salkım kimdir, sağlık durumu nasıl, ne oldu? İşte son gelişmeler..

ÖZLEM SALKIM KİMDİR?

28 yaşındaki Özlem Salkım, Sorgun ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaktadır. Salkım, Ankara'da stajını tamamlayarak 2019 yılında Yozgat'a atanmıştır.

ÖZLEM SALKIM OLAYI NEDİR?

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşayan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, iddiaya göre evde aralarında kamu personellerinin bulunduğu arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada başından tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan savcı, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 acil servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla önce Sorgun Devlet Hastanesi'ne, ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı, Özlem Salkım'ın vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatırken, polis olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Evde bulunanlar ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheliler alınan ifadelerinde, Özlem Salkım'ın evdeki A.M.'ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtmişlerdir. Olay yerinin detaylı incelemesi uzman ekiplerce yapılarak olayda kullanılan silah, mermi çekirdeği ve kovan ile şüphelilere ait eşyalara delil amaçlı el konulmuş olay yeri muhafaza altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Özlem Salkım'ın tedavisi devam etmekte olup, soruşturma Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir."