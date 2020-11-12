Özlem Türeci kimdir? Özlem Türeci kaç yaşında, nereli? BioNTech kurucusu Özlem Türeci'nin kariyeri

Kurucusu olduğu BioNTech firmasında eşi Uğur Şahinle birlikte koronavirüs aşısını geliştiren ve tüm dünyaya umut aşılayan Özlem Türeci hakkında merak edilenler...

ABD’li Pfizer’le birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının yüzde 90 koruma sağladığını duyuran BioNTech oraklarından Dr. Özlem Türeci, eşi Uğur Şahin’le birlikte tüm dünyaya adını duyurdu.

Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olan Özlem Türeci, müjdeli haberin ardından en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

ÖZLEM TÜRECİ KİMDİR?

BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'ın eşi Dr. Özlem Türeci, 10 sene Klinik ve Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği yapmasının ardından 2018 yılında BioNTech'te Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Tıbbi idareci olarak klinik gelişim bölümünü yöneten Dr. Özlem Türeci, İstanbul'dan Almanya'ya göç eden doktor bir babanın kızı olarak dünyaya geldi.

1992 yılında, Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan Saarland Üniversitesi’nde tıp eğitimini tamamlayan Türeci, daha sonra onkoloji alanında çalışmalarına devam etti. İleride eşi olacak Uğur Şahin ile burada bir kanser koğuşunda tanışan Türeci, uzun yıllar kanser çalışmaları yürütmüştü.

2000 yılında Özlem Türeci ve Uğur Şahin, çalışmalarına Mainz Üniversitesi’nde devam etme kararı almışlar, bundan bir yıl sonra kanser üzerine monoklonal antikorlar geliştirerek önemli başarılar elde ettikleri Ganymed Pharmaceuticals isimli şirketi kurmuşlardır.

Eşi Uğur Şahin’le eğitimini bitirdiği Hamburg'daki Saaraland Üniversitesi’nde çalışmaya başlayan Dr. Özlem Türeci, bir gazeteye verdiği röportajında, çocukken babasının kendisini çoğu zaman çalıştığı hastaneye götürdüğünü anlattı.

Çalışmayı çok sevdiğini söyleyen Dr. Özlem Türeci, belediyede nikâhlarının kıyılacağı günde bile çalışmalar için laboratuvara gittiklerini ifade etti.

Uğur Şahin-Özlem Türeci çifti, 2001 yılında kurdukları Ganymed Pharmaceuticals adındaki ilk ortak şirketlerini 2016 yılında 400 milyon eurodan fazla bir paraya Japon ilaç üretici şirketi Astellas'a sattı.