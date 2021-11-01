Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den koronavirüse ilişkin: Birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız

Koronavirüsün ve pandeminin ne zaman biteceği ile ilgili konuşan Özlem Türeci ve Uğur Şahin, “Birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız. Koronavirüs daha yönetilebilir bir virüs olacak” dedi.

BioNTech’in kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Alman basınından Deutsche Welle'e konuştu.

Salgının gidişatı ve aşıyla ilgili yeni bilgiler paylaşan Türeci ve Şahin çifti, koronavirüsün bitiş tarihine yönelik de önemli açıklamalarda bulundu.

SALGININ BİTİŞ TARİHİYLE İLGİLİ KONUŞTULAR

“Koronavirüs ne olacak ve pandemi ne zaman bitecek?” sorusuna Özlem Türeci, “Bu zor bir soru çünkü virüs hakkında, aşıya nasıl tepki verdiği hakkında her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Salgının ne zaman sona ereceğini söylemek için bu bilgiye ihtiyacımız var.” dedi.

"BİRKAÇ YIL DAHA VİRÜSLE UĞRAŞACAĞIZ"

“Şimdiden kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, yavaş yavaş yeni bir normalliğin yerleştiğidir. Bunu şimdiden hissedebiliyoruz. Virüsle nasıl başa çıkacağımızı öğreniyoruz.” diyen Türeci, “Nüfusun büyük bir kısmı bağışık olduğu için daha özgürce hareket edebileceğimiz bir normallik olacak. Elbette birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız. Yıllar geçtikçe virüs, nüfusun bazı gruplarının her yıl veya iki yılda bir aşılandığı grip virüsü statüsünü kazanacaktır.” ifadelerini kullandı.

YENİ VARYANTLAR İÇİN AŞI ÇALIŞMALARI

“Diğer virüs mutasyonlarına karşı yeni nesil aşınız üzerinde mi çalışıyorsunuz?” sorusuna ise Uğur Şahin, “Evet, şu anda nispeten küçük bir gönüllü grubunda varyant aşıları test ediyoruz. Güney Afrika beta varyantı üzerine bir çalışma neredeyse tamamlandı ve Delta varyantı üzerinde veri toplamak için devam eden bir çalışma var.” yanıtını verdi.