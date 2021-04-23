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- Özlem Türeci'den aşı açıklaması: Üçüncü doz gerekli
Özlem Türeci'den aşı açıklaması: Üçüncü doz gerekli
- Haber Merkezi
- 23.04.2021 - 10:17
BioNTech'in kurucularından Özlem Türeci, koronavirüs aşısıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Virüse karşı geliştirilen bağışıklığın zamanla azalmasına yönelik konuşan Türeci, bunun beklenen bir durum olduğunu vurguladı.
ÜÇÜNCÜ DOZ ÇAĞRISI
Türeci, bu sebeple vatandaşların üçüncü bir doz aşıya daha ihtiyaç duyabileceğini düşündüğünü söyledi.
Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Pfizer CEO’su Albert Bourla, salgınla mücadelede bağışıklığı arttırmak için aşıları tamamlanmış kişilere 6-12 ay içerisinde üçüncü doz aşı yapılabileceğini ve ilerleyen süreçte aşıların her yıl tekrarlanması gerekebileceğini öne sürmüştü.
Bourla’yla hemfikir olduğunu belirten Türeci, “Virüse karşı geliştirilen bağışıklık tepkisinin zamanla azaldığını yeni enfekte olmuş kişilerde de görüyoruz.” ifadelerini kullandı.