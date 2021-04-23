Özlem Türeci'den aşı açıklaması: Üçüncü doz gerekli

Özlem Türeci, virüse karşı bağışıklığın artırılması için üçüncü doz aşının uygulanması gerektiğini belirtti.

BioNTech'in kurucularından Özlem Türeci, koronavirüs aşısıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Virüse karşı geliştirilen bağışıklığın zamanla azalmasına yönelik konuşan Türeci, bunun beklenen bir durum olduğunu vurguladı.

ÜÇÜNCÜ DOZ ÇAĞRISI

Türeci, bu sebeple vatandaşların üçüncü bir doz aşıya daha ihtiyaç duyabileceğini düşündüğünü söyledi.

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Pfizer CEO’su Albert Bourla, salgınla mücadelede bağışıklığı arttırmak için aşıları tamamlanmış kişilere 6-12 ay içerisinde üçüncü doz aşı yapılabileceğini ve ilerleyen süreçte aşıların her yıl tekrarlanması gerekebileceğini öne sürmüştü.

Bourla’yla hemfikir olduğunu belirten Türeci, “Virüse karşı geliştirilen bağışıklık tepkisinin zamanla azaldığını yeni enfekte olmuş kişilerde de görüyoruz.” ifadelerini kullandı.