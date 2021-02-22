AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Grup Başkanvekili olarak ve bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğradığını ve bunun iki aydır sürdüğünü söyledi.

Son zamanlarda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin' yönelik sosyal medyada sık gündeme getirilen konuların, iki aydır sürdüğü belirtildi.

Çıplak arama ve hamile kadınların hapishanelerde tutulmasıyla ilgili gerekli açıklamaları yapmasının ardından hedef gösterilen Özlem Zengin, "AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor." dedi.

TÜM KADINLARA BİRLEŞME ÇAĞRISI

Böyle bir durum karşısında tüm kadınların birleşmesi gerektiğine dikkat çeken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kendisi hakkında söylenen iftiralara yönelik herhangi bir yaptırım olmamasına dikkat çekti.

Özlem Zengin: 2 aydır sistematik saldırıya uğruyorum VİDEO



"MEVUZAT ÇALIŞMAMIZ LAZIM"

Özlem Zengin'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor. Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım. Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi."

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