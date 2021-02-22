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Özlem Zengin kimdir, görevi nedir? Özlem Zengin kaç yaşında, nereli?

Özlem Zengin kimdir, görevi nedir? Özlem Zengin kaç yaşında, nereli?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e dair bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak da görev yapmış olan Özlem Zengin kimdir?