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- Özlem Zengin kimdir, görevi nedir? Özlem Zengin kaç yaşında, nereli?
Özlem Zengin kimdir, görevi nedir? Özlem Zengin kaç yaşında, nereli?
- Haber Merkezi
- 22.02.2021 - 10:02
Hukuk Fakültesi mezunu olan Özlem Zengin, 25. dönemde İstanbul, 27. dönemde de AK Parti Tokat'tan milletvekili seçildi.
2016 - 2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak da görev yapan Zengin, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürütüyor.
Son dönemin gündemde sıkça yer alan milletvekillerinden olan Özlem Zengin kimdir, kaç yaşında, nereli? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
İşte Özlem Zengin'in hayatı ve biyografisi ..
ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?
Avukat ve siyasetçi olan Özlem Zengin, 1969 yılında Tokat’ta dünyaya geldi.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır.
Serbest avukat olarak çalışmış, medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yapmıştır.
1998-2001 yılları arasında Kanal 7'de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "Hayatın İçinden" adlı televizyon programını hazırladı. 2012-2015 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olmuştur.
2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapmıştır. 25. dönem İstanbul, 27. dönem Tokat milletvekilidir.
Temmuz 2018 itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekilidir.
Özlem Zengin 3 çocuk annesidir.
Kadın, Aile ve Çocuk üzerine sivil toplum alanında çalışmalarına da devam eden Özlem Zengin, İstanbul Kadın ve Aile Araştırma Merkezi'nin (İKAMER) kurucuları arasında yer alıyor.
Zengin, aynı zamanda Beyaz El Dayanışma Derneği kurucu üyesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) kurucu üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir.