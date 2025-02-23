Özlem Zengin: MKYK'nın tabii üyesiyim

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AK Parti'de beklenen büyük gün geldi.

8. Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrede partinin yeni vizyonu ve yeni a takımı yeniden şekillendirildi.

Bu kapsamda partinin yeni MKYK'sı da belirlendi.

ÖZLEM ZENGİN LİSTEDE YOK

75 kişilik MKYK’da 39 isim yer almazken 36 isim listeye dahil oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in listede yer almaması ise dikkat çekti. Kamuoyunda Zengin'in listede yer almadığı, partiden dışlandığına yönelik özellikle sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.

Bunun üzerine Zengin, X hesabından bir açıklama yaparak konuyu değerlendirdi.

"MKYK'NIN TABİİ ÜYESİYİM"

Zengin, listede olamsa da AK Parti Tüzüğü'ne göre AK Parti Grup Başkanvekili olması nedeniyle MKYK'nın doğal üyes olduğunu belirtti.

Zengin şu ifadeleri kullandı:

AK Parti Tüzüğümüze göre TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri MYK ve MKYK’nin tabii üyesidir.

Zengin, açıklamasına ek olarak AK Parti Tüzüğü'nün ilgılı kısımlarını da paylaştı.