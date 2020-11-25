Öznur Çalık: Kılıçdaroğlu iyice çığırından çıktı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara oy ve destek veren öğretmenlere hakaret edecek kadar ileri giderek iyice çığrından çıkmıştır." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Kuluncak ilçesine bir ziyarette bulundu.

AK Parti Kuluncak ilçe binasında partililerle bir araya gelen Çalık, AK Parti’nin 19 yaşında 18 yıldır iktidar olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yol yürümekten onur ve şeref duyan bütün mensuplarımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız, ‘Durmak yok, yola devam’ dedi. Sizler de bizim canı gönülden çalışan yol arkadaşlarımızsınız” dedi.

"SIRTIMIZI MİLLETE DAYADIK"

Çalık, AK Parti’nin milletin bağrından çıktığını ve gücünü milletten aldığını belirterek, “AK Parti olarak biz sadece milletin ne dediğine baktık. Biz birileri gibi sırtını terör örgütlerine, karanlık güçlere, bu ülke için kötü senaryolar besleyenlere değil, milletimize dayadık, mutlak güç ve kudret sahibi olan Allah'a dayadık. Biz, tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz” diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE HİZMET ETTİK, MALATYA'YA HİZMET ETTİK, KULUNCAK'A DA HİZMET EDİYORUZ"

“Biz Türkiye’ye hizmet ettik, Malatya’ya hizmet ettik, Kuluncak’a da hizmet ediyoruz” diyen Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hekimhan-Kuluncak arası 28 kilometrelik yolumuzun 22,3 kilometresini yaptık, geride kalan 5,7 kilometrelik yolumuzu Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na söyledik. Bakanımızda talimatını verdi ve kalan 5,7 kilometrelik yolu 2021 yılında başlayıp, tamamlayacağız. Kuluncak’ımıza öğrenci yurdumuzu yaptık. Anaokulu, ilkokul, imam hatip lisesini yaptık. Kuluncak’a 4 bin 625 metrekare kapalı alana sahip 12 milyon lira yatırımla muhteşem, güzel bir entegre hastane yaptık. 3 bin 100 dekar araziyi suya kavuşturacak Karaçayır Göleti'mizin yüzde 50’si tamamlandı. Bicir Göletimiz tamamlanmış vaziyette. Alvar Göleti'mizin ÇED süreci devam ediyor. Karıncalık Göletimizin hidroloji ön raporunun revizesi yapılıyor. Kuluncak merkez ve Boğaziçi Mahallesi taşkın korumalarımız tamamlandı. AKSA’nın Kuluncak’a yaklaşık 6 milyon TL’lik yatırımı var. İyi tarım uygulamalarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla desteklerimiz verildi.

Öznur Çalık: Türkiye'ye hizmet ettik, Malatya'ya hizmet ettik, Kuluncak'a da hizmet ediyoruz- İZLE



"CUMHURBAŞKANIMIZ KULUNCAK'A GAZ GELECEK MÜJDESİNİ VERDİ"

Cumhur İttifakımız ve Kuluncak Belediye Başkanımızla birlikte çok güzel çalışmalar yapılıyor. Gençlik merkezimizin yapımını bakanımızla konuştuk ve ihale aşamasına kadar getirdik. Siz, bizden Kuluncak’a doğalgaz istediniz. Gerekli görüşmeleri yaptık, Cumhurbaşkanımız Malatya’ya son gelişinde de ‘Kuluncak’a gaz gelecek’ müjdesini verdi. Kuluncak’a doğalgazımız gelecek. MASKİ, Malatya Büyükşehir Belediyemiz Kuluncak ilçemizdeki çalışmalarını sürdürüyor. Kuluncak Sofular'da yapılan çalışmalar neticesinde yüzde 14,41 demir tenörlü 795 bin 728 ton görünür muhtemel rezerv tespit edildi. Ayrıca, yerli otomobil üretiminde kullanılan nadir toprak elementinin bulunduğu müjdesini bakanımız verdi. Bu da özellikle madenler şehri Malatya için Kuluncak ve Türkiye adına çok önemli bir kazanım. İnşallah bunlardan da çok ciddi gelir elde edeceğiz. Kuluncak ilçemizde MTA Genel Müdürlüğüne ait ruhsat sahasında endüstriyel ham madde aramalarına yönelik etüd ve sondaj çalışmaları devam ediyor ve bu yıl için yapılan harcama 7 milyon lirayı aştı” diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, “Hala bu iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, ben ona öğretmen demem. Öğretmen iradesini pazarlayan kişi değildir” sözlerine tepki gösteren Çalık, “CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara oy ve destek veren öğretmenlere hakaret edecek kadar ileri giderek iyice çığırından çıkmış, yine siyasi ahlak ve terbiyeden yoksun bir yaklaşım ortaya koymuştur. Geçmişte hakimlere “çete”, sanatçılara “rezil adamlar” diyen Kılıçdaroğlu aslında CHP’nin taşıdığı ayrımcılık hastalığının hala şifa bulmadığını da bir kez daha göstermiştir. Öğretmenlere karşı ayrımcı, ötekileştirici ve kutuplaştırıcı bu üslubu aynı zamanda milli iradeye de saygısızlıktır. Kendisinden farklı düşünenleri ötekileştiren ve tahkir eden bu anlayışı şiddetle kınıyor, milletimizin vicdanına havale ediyorum. Değer yargısı, yaşam tarzı ve siyasi görüşü ne olursa olsun bütün öğretmenlerimiz başımızın tacıdır.” dedi.

"CHP, BU KONUDA DA ÇOK SAMİMİYETSİZ"

S-400 hava savunma sistemiyle ilgili CHP’de yapılan açıklamaların birbirleriyle çeliştiğini ifade eden Çalık, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2019 yılında katıldığı bir canlı yayında, 'Kim bize saldıracak?' çıkışını yapmıştı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz geçen hafta “S-400’leri CHP iktidarı iptal edecek” demişti. Önceki gün CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, “S-400’lerin alınmasını Kemal Kılıçdaroğlu istedi” açıklamasında bulunuyor. Bizim Malatya’da buna ‘Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu’ derler. CHP bu konuda da çok samimiyetsizdir” dedi.