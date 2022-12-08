Öztürk Yılmaz bıçaklandığı olay anını anlattı

Genel merkezdeki ofisinde bıçaklı saldırıya uğrayan Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, "dört defa üst üste vurdu ve kaçtı" dedi.

Yenilik Partisi Genel Merkezi'nde bıçaklı saldırı olayı yaşandı.

Ofisinde bulunan Genel Başkan Öztürk Yılmaz, ziyaretine gelen bir şahıs tarafından bıçaklandı.

4 yerinden bıçaklanarak kan içinde kalan Yılmaz, Güven Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay anını anlattı

Bir diğer yandan, Yenilik Partisi Genel Başkan Öztürk Yılmaz, olay anını anlattığı görüntülerde, bıçaklı saldırıda bulunan şahsın Tuzlucalı olduğunu, İstanbul Küçükçekmece'de oturduğunu söylediğini aktardı.

Kişinin, kendisiyle tanışmaktan büyük onur duyduğunu söylediğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Arkamı döndüm, bıçağı çekti"

"Konuştuk 5 dakika. Benim bu arada görüşmelerim var. Çok teşekkür ettim. 'İsterseniz size bir kahve ikram edeyim' dedim. 'Olur, kahvenizi içmekten mutlu olurum' dedi. Arkamı döndüm, bıçağı çekti, direkt boğazıma çekmeye çalıştı. O arada fark edip ani bir hareket yapınca bu defa arkadan dört defa üst üste vurdu ve kaçtı.

Kaçarken peşine düştüm. Arkadaşlarımız da peşine düştü, iki bayan arkadaşımız vardı. Ondan sonra da kaçtı, gitti. Olay bu."