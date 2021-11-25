Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili CHP hakkında, çok konuşulacak iddialarda bulundu.

CHP'den istifa eden ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski yardımcısı olan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, TVNET'te Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişimine de değinen Yılmaz, konuyla ilgili çok konuşulacak iddialarda da bulundu.

CHP yönetiminin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin öncesinde hain plandan haberdar olduğunu belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı;

Öztürk Yılmaz: CHP 15 Temmuz'u önceden biliyordu VİDEO

"HER ŞEY 14. KATTA DÖNÜYOR"

"CHP'de 14'üncü kat var. Ne hikmetse her şey orada dönüyor. Ben darbeyi (15 Temmuz'daki girişim) daha önceden bildiklerini düşünüyorum. Enver Altaylı'nın iddianamesinden ne çıkıyor; oradaki Kılıçdaroğlu'nun danışmanıyla bin 200 defa görüşme olduğu söyleniyor. Şu anda hala orada özel danışmanlık görevini yapıyor."