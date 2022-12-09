Öztürk Yılmaz'a bıçakla saldıran şahıs adliyede

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Serhat K., Ankara Adliyesine getirildi.

Yenilik Partisi Genel Başkan'ı Öztürk Yılmaz geçtiğimiz günlerde bıçaklı saldırıya uğradı.

Ofisine gelen misafir tarafından 4 yerinden bıçaklanan Yılmaz, fazla kan kaybederek hastaneye kaldırıldı.

Öztürk Yılmaz, olay anını, "Konuştuk 5 dakika. Benim bu arada görüşmelerim var. Çok teşekkür ettim. 'İsterseniz size bir kahve ikram edeyim' dedim. 'Olur, kahvenizi içmekten mutlu olurum' dedi. Arkamı döndüm, bıçağı çekti, direkt boğazıma çekmeye çalıştı. O arada fark edip ani bir hareket yapınca bu defa arkadan dört defa üst üste vurdu ve kaçtı." ifadeleriyle anlattı.

Saldırgan, adliyede

Olayın ardından aranan saldırgan hakkında bir son dakika bilgisine ulaşıldı.

Saldırıyı gerçekleşen şahsın Serhat K., olduğu öğrenildi.

Yakanalarak gözaltına alınan Serhan K., Ankara Adliyesine getirildi.