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- Öztürk Yılmaz'a bıçakla saldıran şahıs adliyede
Öztürk Yılmaz'a bıçakla saldıran şahıs adliyede
- 09.12.2022 - 15:28
- Güncelleme : 09.12.2022 - 15:49
Yenilik Partisi Genel Başkan'ı Öztürk Yılmaz geçtiğimiz günlerde bıçaklı saldırıya uğradı.
Ofisine gelen misafir tarafından 4 yerinden bıçaklanan Yılmaz, fazla kan kaybederek hastaneye kaldırıldı.
Öztürk Yılmaz, olay anını, "Konuştuk 5 dakika. Benim bu arada görüşmelerim var. Çok teşekkür ettim. 'İsterseniz size bir kahve ikram edeyim' dedim. 'Olur, kahvenizi içmekten mutlu olurum' dedi. Arkamı döndüm, bıçağı çekti, direkt boğazıma çekmeye çalıştı. O arada fark edip ani bir hareket yapınca bu defa arkadan dört defa üst üste vurdu ve kaçtı." ifadeleriyle anlattı.
Saldırgan, adliyede
Olayın ardından aranan saldırgan hakkında bir son dakika bilgisine ulaşıldı.
Saldırıyı gerçekleşen şahsın Serhat K., olduğu öğrenildi.
Yakanalarak gözaltına alınan Serhan K., Ankara Adliyesine getirildi.