Euro
9.8642
-0.29%
Dolar
8.3904
-0.08%
Altın
483.52
-0.67%
Borsa
1.457
-0.61%
Bitcoin
403.200
-1.76%
EXEN Coin
26.15
-5.93%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Öztürk Yılmaz'dan 'kuraklık' açıklaması: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım

    Kuraklıktan etkilenen Ardahanlıları ziyaret eden Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Bakan Bekir Pakdemirli ile görüşme yaparak kendisine kızdığını iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 16:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Öztürk Yılmaz'dan 'kuraklık' açıklaması: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım

    Ardahan'da yaşanan kuraklık, ot, saman ve kredi borçları konuları birçok çiftçi ile besiciyi mağdur etti.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığını yaptıktan sonra CHP'den istifa ederek Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz, bugün kuraklığın vurduğu o köylere ziyaret gerçekleştirdi.

    Köy halkı ile selamlaşan Öztürk Yılmaz, ziyaret sırasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

    "TARIM BAKANI'YLA GÖRÜŞTÜM, KIZDIM BAĞIRDIM"

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonla iletişime geçtiğini söyleyen Yılmaz, "Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı ile görüştüm sabah. Kızdım, bağırdım.

    "SİZE MÜJDEM VAR"

    Şimdi aradı, size bir müjdem var. Bir şey açıklayacağım." diye konuştu.

    Öztürk Yılmaz'dan 'kuraklık' açıklaması: Tarım Bakanı'nı aradım kızdım ViDEO

    Öztürk Yılmaz dan kuraklık açıklaması: Tarım Bakanı nı aradım, kızdım #1

    Öztürk Yılmaz dan kuraklık açıklaması: Tarım Bakanı nı aradım, kızdım #2

    Öztürk Yılmaz dan kuraklık açıklaması: Tarım Bakanı nı aradım, kızdım #3

    Öztürk Yılmaz dan kuraklık açıklaması: Tarım Bakanı nı aradım, kızdım #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir