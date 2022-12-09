Petrol
76.38
0.30%
Euro
19.643
-0.23%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.08
0.82%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.410
1.22%
BTXN Coin
5.08
-0.39%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

    Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralayan zanlı Serhat K, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
    • 09.12.2022 - 19:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

    Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a, partisinin genel merkezinde bıçakla saldıran Serhat K, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.

    Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

    Tutuklandı

    Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından Serhat K, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

    Öztürk Yılmaz'a bıçakla saldıran şahıs adliyede

    Bıçağı çöp kovasına attığını söyledi

    Serhat K, savcılık ifadesinde, devlet büyüklerine yönelik internette gördüğü ifadelerinden dolayı kızgınlık duyduğu Öztürk Yılmaz'ı cezalandırmak istediğini, olayda kullandığı bıçağı Ulus'ta bir halden aldığını, partinin genel merkezine taksiyle gittiğini ve olayın ardından bıçağı AŞTİ'de çöp kovasına attığını söyledi.

    Öztürk Yılmaz ı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı #1

    "Kendi irademle gerçekleştirdim"

    Öldürme kastıyla hareket etmediğini, pişman olduğunu savunan Serhat K, kimseden talimat ve yardım almadığını, olayı kendi iradesiyle gerçekleştirdiğini iddia etti.

    Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, önceki gün, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğramış ve Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Yılmaz, hastaneden bugün taburcu edilmişti.

    Olayın ardından kaçan saldırgan ise Bolu'da yakalanmıştı.

    Öztürk Yılmaz ı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı #2

    Öztürk Yılmaz ı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı #3


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Antalya'da bir kişi tartıştığını annesi boğazından bıçaklayarak öldürdü
    3. Sayfa

    Antalya'da bir kişi tartıştığını annesi boğazından bıçaklayarak öldürdü

    Kars Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı yapıldı
    İç Haber

    Kars Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı yapıldı

    Görüş Bildir