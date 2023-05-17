Öztürk Yılmaz'ın Yenilik Partisi en düşük oyu alan parti oldu Türkiye'nin Musul eski Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın kurduğu Yenilik Partisi, 14 Mayıs’ta yapılan milletvekili genel seçimlerinde yüzde 0,02'lik oy oranı ile en az oy alan parti oldu.

ensonhaber.com 14 Mayıs'ta yapılan seçimin sonuçları netleşti. Resmi olmayan sonuçlara göre siyasi partilerin oy oranları şekillenmeye başladı. Siyasi partilerin büyük çoğunluğu seçimden beklediği sonucu alamadı. En az oyu alan parti oldu Bunların başında ise Türkiye'nin Musul eski Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın kurduğu Yenilik Partisi geldi. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Yenilik Partisi, seçimde 11 bin 824 oy aldı. Partinin oy oranı da 0,02 oldu. Böylelikle bu seçime katılan diğer partiler arasında en düşük oy oranı oldu. Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskınla tanınmıştı 2014 yılında Irak'ın Musul kentini ele geçiren DEAŞ, 11 Haziran'da Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nda bulunan 49 kişiyi rehin aldı. Rehineler arasında, dönemin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz da bulunuyordu. Uzun süre rehin tutulan Öztürk Yılmaz ve konsolosluk personeli 20 Eylül 2014’te serbest bırakıldı.