PAEM 1000 komiser yardımcısı alıyor! PAEM komiserlik sınavı ne zaman, başvuru şartları neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından yapılan son dakika duyurusu ile emniyet personeline yönelik 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için giriş sınavı yapılacak.

Toplamda 1.000 kişinin alınacağı komiser yardımcılığı alımına başvuruda bulunmak isteyenler sınav tarihi, başvuru şartları ve sınav ücretini sorguluyor.

Adaylar, "7. Dönem PAEM giriş sınavı ne zaman, başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor.

Polis Akademisi Komiser Yardımcılığı Sınavı için tarih henüz kesin olarak açıklanmadı.

Geçtiğimiz sene ön başvurular ağustos ayında, sınav ise ekim ayında tamamlanmıştı.

Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

PAEM'e başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,

Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.