PAEM 7. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

PAEM 7. Dönem yazılı sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu.Peki PAEM 7. dönem yazılı sınav sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı..

Polis Akademisi Başkanlığı 7.Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi yazılı sonuçları belli oldu.

26 Haziran'da sınava giren adaylar sonuçları büyük bir merakla bekliyordu.Yazılı sınav sonuçları açıklandı.

PAEM'den yapılan açıklama ile Teşkilatımızın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı resmi gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde, meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM), alım yapılacağı duyurulmuştur. Bu doğrultuda, Anadolu Üniversitesi tarafından İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı 26 Haziran 2022 Pazar günü (11) Bölge Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne 13 - 18 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktı fakat o tarihler arasında kamu çalışanlarının izinli olmasından dolayı itirazlar 18 - 20 Temmuz tarihlerinde yapılacak.Bu süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.