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Pakdemirli: Milas Kargıcık ve Çine, Sarıköy yangınları kontrol altına alındı

Pakdemirli: Milas Kargıcık ve Çine, Sarıköy yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Muğla Milas, Kargıcık ve Aydın Çine ile Sarıköy yangınlarının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.