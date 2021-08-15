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    Pakdemirli: Milas Kargıcık ve Çine, Sarıköy yangınları kontrol altına alındı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Muğla Milas, Kargıcık ve Aydın Çine ile Sarıköy yangınlarının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 22:18
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 22:24
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    Pakdemirli: Milas Kargıcık ve Çine, Sarıköy yangınları kontrol altına alındı

    Türkiye'nin dört bir yanında yangına karşı söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, bazı bölgelerden sevindirici haberler gelmeye başladı.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Milas Kargıcık ve Aydın çine Sarıköy yangınları kontrol altına alındığını duyurdu.

    Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Milas Kargıcık ve Aydın Çine Sarıköy yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

    Pakdemirli: Milas Kargıcık ve Çine, Sarıköy yangınları kontrol altına alındı #1

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